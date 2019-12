Les deux rencontres de la 2e journée du tournoi féminin de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qui devaient se dérouler mardi au stade de Dar El-Beïda (Alger), sont annulées suite au deuil de trois jours décrété après le décès du Général de Corps d'armée Ahmed Gaïd-Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a annoncé la FAF.

«La journée de mardi sera consacrée seulement à des séances d'entraînement des sélections participantes», précise la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site internet. La compétition reprendra jeudi avec, au programme, les matchs de la 3e journée, en l'occurrence Egypte - Tanzanie (11h00) et Algérie - Maroc (14h00). La 1re journée de cette manifestation, abritée pour la première fois par l'Algérie, s'est disputée dimanche et a été marquée par la victoire des Algériennes face à l'Egypte (3-0), alors que le Maroc a pris le meilleur sur le Burkina Faso (1-0). Par ailleurs, la FAF a décidé de reporter à une date ultérieure la réunion de son Bureau fédéral qui devait se dérouler mardi au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), pour le même motif. Dans un communiqué publié lundi, le ministère de la Jeunesse et des Sports avait annoncé le report de toutes les compétitions et manifestations sportives nationales et internationales, programmées à travers le territoire national du 23 au 25 décembre. Les matchs NASR El-Fedjoudj - US Biskra, Paradou AC - FC Bir El-Arch et AB Sabat - NA Husseïn-Dey, prévus mercredi pour le compte des 32es de finale de Coupe d'Algérie de football (seniors/messieurs), ont été décalés de 24 heures, rappelle-t-on.