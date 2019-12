Les sélections algériennes de cross, demi-fond et marche effectuent des stages à Sétif et Tikjda (Bouira) en prévision des prochaines échéances, dont les Championnats d'Afrique d'athlétisme, prévus 24 au 28 juin à Alger, a indiqué mardi la Fédération algérienne de la discipline (FAA).

Trente-sept (37) athlètes entre demi-fondistes et crossmen "sont actuellement en stage de pré-sélection à l'Ecole nationale des sports olympiques de Sétif", dans le but de dégager la liste des futurs représentants nationaux, selon la FAA. Sept dames figurent parmi cet effectif élargi, "constitué sur la base des résultats de la saison écoulée et qui pourrait changer au fil de la saison, en fonction de la forme et du niveau des athlètes", a précisé la FAA concernant ce regroupement devant s'achever le 6 janvier prochain. Le stage est dirigé par l'entraîneur et responsable technique Saïd Ahmim, avec l'assistance d'Amar Benida, Abdelkrim Lamri et Ahmed Kihal. Outre les Championnats d'Afrique d'athlétisme, les athlètes retenus préparent également les Championnats d'Afrique 2020 de cross prévus à Lomé (Togo).

De leur côté, les sélections juniors et seniors de marche se préparent Tikjda, sous la houlette des entraîneurs Moussa Aouanouk et Salim Arif Djebbara. Les deux sélections se composent l'une comme l'autre de deux messieurs et une dame, à savoir : Mohamed Ameur, Mohamed Meddour et Bariza Ghezlani chez les seniors, ainsi qu'Ameur Abdennour, Soheil Aloui et Melissa Touloum chez les moins de 20 ans. Outre les Championnats d'Afrique à Alger, la sélection nationale juniors prépare les Championnats du monde des moins de 20 ans, prévus du 7 au 12 juillet 2020 à Nairobi (Kenya), a encore précisé l'instance fédérale concernant ce regroupement qui doit s'achever le 28 décembre.