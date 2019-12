De quoi s’agit-il exactement?

Les substituts de repas sont des préparations peu caloriques destinées à remplacer un repas dans le cadre d’un régime minceur. Vendus au rayon diététique des grandes surfaces, dans les pharmacies et les para-pharmacies, ils se présentent sous forme de soupes, de crèmes, de barres ou encore de milk-shakes, avec des parfums variés. Ils sont à la fois peu énergétiques et bien pourvus en protéines, celles-ci ayant l’avantage de favoriser la satiété et de préserver la masse musculaire, parfois mise à mal lors d’un régime hypocalorique.

Quelle différence avec les en-cas hyper protéinés?

Comme son nom l’indique, un substitut de repas est destiné à remplacer un déjeuner ou un dîner, tandis qu’un en-cas hyper protéiné, souvent présenté sous forme de barres ou de biscuits, se consomme comme une collation.

On trouve aussi des plats tout prêts hypocaloriques et riches en protéines (pâtes, omelettes, soupes et même chili con carne…) destinés à remplacer une partie du repas. Tous répondent à une réglementation bien précise, tous sont intéressants quand on surveille sa ligne, mais les uns ne remplacent pas les autres.

Un conseil: lisez bien les étiquettes, pour être certaine de ne pas vous tromper. Sachez également que la plupart des marques proposent sur les emballages de leurs produits et sur leurs sites Internet des exemples de menus sur une journée avec ces différents types de produits, parfois en les combinant.

Que doivent apporter les substituts de repas?

Une directive européenne encadre leur composition. Un « substitut de repas pour contrôle du poids » fournit de 200 à 400 calories. Les protéines représentent entre 25 et 50 % de l’apport énergétique total et apportent les 9 acides aminés « indispensables » que notre corps ne peut fabriquer et qui doivent provenir de l’alimentation. De leur côté, les lipides, qui ne dépassent pas 30 % de l’apport énergétique total, fournissent au moins 1 g d’acide linoléique (l’un des acides gras indispensables). Enfin, une teneur minimale de 12 vitamines et 11 minéraux est fixée.

Les consignes à respecter pour bien les utiliser

• Remplacez un seul des deux repas principaux par un substitut de repas.

• Prenez le temps de le déguster. Et complétez-le avec un fruit et/ou un laitage à 0 %.

• Mangez équilibré et léger lors du second repas principal: poisson ou viande maigre, légumes verts, pain complet, fruit et laitage à 0 %.

• Buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour.

• N’en prenez pas pendant plus de 3 semaines sans demander l’avis d’un médecin nutritionniste ou d’un diététicien.

• Arrêtez progressivement en gardant les bonnes habitudes alimentaires pour inscrire votre perte de poids dans la durée.

• Réservez les substituts de repas aux situations rares. Ils sont parfaits pour éviter de sauter un repas ou pour corriger un excès, par exemple, mais il ne faut pas en faire son mode d’alimentation privilégié.

• Attention, ils sont déconseillés aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants, aux ados, aux personnes âgées et à celles souffrant de troubles du comportement alimentaire.