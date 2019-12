Avec le retour de la grisaille automnale reviennent nos envies de grignotage. Dur dur pour nous les filles, addict au sucre. Comment résister à l’appel du sucré sans devenir hystérique ? Nos astuces.

Boire de l'eau et devancer ses envies

11h, 16h, les moments où l’on sent son estomac râler finissent par ressembler à des rituels. Plutôt que de sacrifier une barre chocolatée sur l’autel de notre gourmandise, on détourne ses pensées pour faire chauffer la bouilloire. Boire un thé, une tisane, ou même de grands verres d’eau permettent (un temps) de calmer les petites faims. Même quand on n’a pas soif.

On évite de prendre un café par contre ! La caféine peut augmenter l’envie de sucré à force d’en consommer. La théine est plus recommandée parce qu’elle passe dans le sang plus lentement.

Repérer les moments fatidiques

On a compris, nos fringales surgissent souvent à la même heure. On devance ses envies de grignotage en s’offrant une collation qui va apaiser notre faim, avant qu’il ne soit trop tard. La chute de notre glycémie qui survient quand on est "affamé" nous pousse en effet à nous jeter sur les en-cas les plus caloriques.

Autre idée, on peut aussi se faire plaisir avec un bon dessert à la fin du déjeuner, qui remplacera la collation de l’après-midi.

Le troc d’aliments

Il y a des choses contre lesquelles une tasse de thé est impuissante. On a toutes un péché mignon auquel on a du mal à résister. Pour certaines, ce sont les cookies, pour d’autres les nounours en chocolat... Plutôt que de se battre contre cette irrépressible envie de sucré, on troque les aliments qui nous font craquer contre d’autres qu’on aime moins, et moins caloriques. Par exemple au lieu de chocolat au lait et aux noisettes, on s’autorise des carrés de chocolat noir, si possible en sachet individuel. Exit les gâteaux et sucres rapides, on lit bien les étiquettes et on choisit un aliment à l’index glycémique bas. Cela favorise la satiété et évite les grignotages : gâteaux à base de céréales complètes, yaourt nature, pomme, fruits secs.

Plus de féculents pendant les repas

Pour éviter de grignoter dans la journée, on peut essayer d’augmenter la proportion de féculents (riz complets, pâtes complètes) ou de pain complet pendant les repas. En prenant soin de toujours les associer avec des légumes. Ces glucides complexes vont maintenir notre glycémie (taux de glucose dans le sang) et devraient diminuer la faim et les fringales dans la journée.

Tromper le sucre par des nouveaux sucres

Les accros au sucre peuvent ruser en misant sur les nouveaux sucres naturels et au fort pouvoir sucrant : stévia, sirop d’agave, …