Les enfants qui mettent 20 minutes à manger seraient plus minces que ceux qui passent 17 minutes à table. 3 minutes, une différence de poids ?

Passer plus de temps à table en famille pourrait permettre de lutter contre l’obésité infantile, selon une nouvelle étude de l’université de l’Illinois. Les enfants qui prennent "trois à quatre minutes de plus pour apprécier leur repas en famille ont plus de chances d’avoir un poids normal, constate le Dr Barbara Fiese, auteure de l’étude. Les enfants dont les familles passent plus de 20 minutes à table quatre fois par semaine ont tendance à être beaucoup moins gros que ceux qui quittent la table au bout de 15 à 17 minutes”.

Surpoids : respecter le temps des repas

Cette différence se justifierait par une plus grande communication et interaction entre les membres de la famille quand les repas durent plus de 20 minutes. Cet échange et la régularité de ces moments de partage pourraient permettre de stabiliser le poids de l’enfant, en lui donnant les bons réflexes alimentaires. En cela, prendre l’habitude de partager des repas en famille pourrait jouer un rôle dans la prévention du surpoids et de l’obésité infantile à l’heure où de plus en plus d’enfants mangent seuls devant la télé.

Les chercheurs ont observé comment se déroulaient les repas chez 200 familles défavorisées. Toutes avaient des enfants scolarisés à l’école primaire. Les conclusions qu’ils ont rendues ont tenu compte des différents facteurs socio-économiques et des comportements des familles à l’égard de leurs enfants.