Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a affirmé que le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), décédé lundi matin, "est l'Homme qui s'est acquitté pleinement du devoir de fidélité à la préservation de l'Algérie et qui a fait sortir le pays de la crise de légitimité, sécuriser ses frontières et empêcher l'effusion du sang des Algériens".

Dans un message de condoléances, M. Chenine a écrit: "c'est avec une profonde tristesse et une grande affliction que j'ai appris le décès du Général de Corps d'Armée Gaïd Salah".

"En cette pénible épreuve, l'Algérie perd, à travers le moudjahid Général de Corps d'Armée Gaïd Salah, l'homme qui s'est acquitté pleinement du devoir de fidélité à la préservation de la patrie et qui a fait sortir le pays de la crise de légitimité, sécuriser ses frontières et empêcher l'effusion du sang des Algériens", a estimé le président de l'APN, priant Allah, Tout-Puissant, de lui "accorder son pardon et de le combler de sa miséricorde aux côtés de ceux qu'Il a gratifié de ses bienfaits et entouré de sa grâce éternelle".