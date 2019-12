Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi a affirmé, lundi, que l'Algérie a perdu, avec la disparition du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), "un vaillant patriote dont les nobles positions resteront gravées dans l'Histoire".

Dans un message de condoléances en son nom personnel et au nom des corporations journalistique et culturelle, M. Rabehi a fait part de "ses sentiments les plus attristés, en cette tragique épreuve, pour l’Algérie et son peuple, du décès du Vice-ministre de la Défense Nationale, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme".

"Avec la disparition de cet homme courageux, moudjahid sincère et nationaliste pur qui a voué sa vie au service de son pays et à la défense de sa sécurité et de sa stabilité, l'Algérie perd un vaillant patriote, dont les nobles positions demeureront gravées dans l'Histoire".

Rappelant le choix du défunt Gaïd Salah de "se positionner aux côtés du peuple en l'accompagnant dans le processus du changement pacifique, de l'édification de l'Etat des institutions et de l'amorce d'une ère nouvelle", M. Rabehi a souligné que "ses grands combats demeureront à jamais un phare éclairant la voie du peuple algérien vers la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès, d'épanouissement, de sécurité et de sérénité".

"Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, qui est parti en ayant été fidèle au serment fait aux compagnons d'arme et aux valeureux chouhada de défendre l'indépendance de l'Algérie et de préserver son unité nationale, fait partie des nationalistes justes mus par leur foi en l'aide d'Allah et soutien du peuple et donnant un exemple dans le sens de sacrifice, d'abnégation et de militantisme désintéressé", a ajouté M. Rabehi.

"Face à notre affliction de la perte de notre grand Moudjahid, nous prions Allah, Tout-Puissant, d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux à qu'Il a rétribué de ses bienfaits et de combler les membres de sa famille et le peuple algérien du courage et de la patience des pieux croyants, "Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint: certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons", a conclu M. Rabehi son message de condoléances.