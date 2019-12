La cinquième édition des journées d’hiver pour enfants s'est ouverte dimanche à la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen, en présence d'une foule nombreuse d'enfants et leurs parents.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, organisée par cette institution culturelle jusqu’au 26 décembre en cours, a été marquée par un atelier de jeux de divertissement pour développer l’intelligence des enfants, un spectacle burlesque, une représentation théâtrale intitulée "Hikayat oua Ibar" de la coopérative "El Fordja" d’£uvres artistiques de Tlemcen abordant des thèmes sur l'environnement accompagnés à travers des contes et des chants. Cette édition, qui coïncide avec les vacances d’hiver, verra la tenue d'ateliers de dessin, de musique, de théâtre, de lecture, de calligraphie arabe, de travaux manuels et de jeux pour enfants, a indiqué le chargé d’information à la maison de la culture, Mohamed Toutai. Cette manifestation enregistre la participation d’associations activant en théâtre pour enfants de Tlemcen et d’autres wilayas dont "El Fordja", "Choumouaa" Tlemcen, "Abnae El Akhawaine" et "Ichraq" de Maghnia, "Hala" de créativité d’Alger, "Raouafid" d’art et de théâtre de Béchar, "Fordja" de Boumerdès pour présenter des pièces à la grande salle de la maison de la culture "Abdelkader Alloula" et au théâtre de plein air de Tlemcen.