La 2ème édition du Festival local du théâtre scolaire s’est ouverte dimanche à la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira avec la participation de plusieurs associations culturelles et établissements scolaires, a indiqué à l’APS la directrice de la maison, Saliha Chirbi.

Cette édition connaît la participation de plusieurs troupes théâtrales venues des établissements scolaires du chef-lieu de la wilaya ainsi que des autres communes à l’image d’El Asnam, Bechloul et El Hachimia. "Ce festival est organisé du 22 au 26 décembre en collaboration avec la direction de l’éducation et l’association Jeunesse sans frontières (JSF)", a précisé à l’APS, Mme Chirbi. L’ouverture de cette manifestation culturelle a eu lieu dans la matinée en présence des autorités locales de la wilaya. Le premier jour du festival est marqué par une série d’ateliers de formation au profit des enfants ainsi que des séances de jeux pédagogiques traditionnels et modernes. Un espace de loisir et de détente pour les enfants a été aménagé sur la placette jouxtant le siège de la maison de la culture Ali Zaâmoum. L’ambiance de fête régnant sur les lieux a drainé dans la matinée grand nombre de familles, qui ont accompagné leurs enfants à cet évènement coïncidant avec les vacances d’hiver. "Les élèves sont en congé d’hiver, donc c’est l’occasion pour les enfants de jouer et de se détendre", a indiqué Mme Chirbi. Des expositions dédiées aux clubs verts, ainsi qu’aux travaux manuels, au dessin, au livre, ainsi qu’aux inventions des enfants sont également programmées à cette occasion, selon la même responsable. Une série de pièces théâtrales à caractère éducatif est au menu de ce festival, qui se poursuivra jusqu’au 26 du mois en cours, ont expliqué les organisateurs. A la fin de cette manifestation culturelle, six prix seront remis aux meilleurs acteurs et actrices, ainsi qu’aux meilleurs textes.