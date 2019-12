Les participants au séminaire national «Biskra à travers l’histoire» clôturé dimanche à la salle «pensée et littérature» de la même ville ont appelé à élaborer une carte du patrimoine populaire littéraire national.

Les chercheurs venus de plusieurs universités du pays ont recommandé au terme de deux jours de travaux de coordonner davantage avec les universités pour orienter les thésards à s’intéresser à la poésie, contes et proverbes populaires.

Ils ont également préconisé le renforcement de la place de l’histoire dans le système scolaire pour améliorer la communication entre les générations et ont invité les protagonistes de la révolution de libération encore en vie à rédiger leurs témoignages .

Ils ont aussi plaidé pour «davantage d’intérêt» pour les camps de concentration et prisons du colonialisme et de dresser des stèles commémoratives des grandes batailles de la guerre de Libération.

Les participants ont aussi exhorté à intensifier les rencontres d’études sur la révolution, de rassembler les £uvres littéraires qui y sont consacrées et de produire documentaires et films sur les épopées de la révolution.

Organisée par l’association El Khaldounia pour les recherches et études historiques, la rencontre a notamment abordé les £uvres littéraires ayant été consacrées à des évènements majeures et figures marquantes de la guerre de Libération.