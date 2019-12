Le Président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil a affirmé que le Général major Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi matin, était "un modèle de noble abnégation et don de soi au service de la patrie".

Dans un message de condoléances, M. Goudjil a écrit: "nous avons été profondément attristé par la terrible nouvelle de la disparition de l'un des fidèles patriotes de l'Algérie, le Général major Ahmed Gaid Salah, qui a voué sa vie entière à de hautes responsabilités et fonctions au sein de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN). Ces missions assumées avec mérite et modestie tout au long de sa riche carrière font du défunt, un modèle de noble abnégation et don de soi au service de la patrie et il restera à jamais, dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, un responsable chevronné et clairvoyant".

"Face à la volonté du Tout-Puissant, nous ne pouvons que nous résigner en le priant de nous aider à surpasser cette dure épreuve et devant la tristesse et la peine, nous ne saurons que nous abreuver à la source de la foi et incliner à la sérénité", a-t-il ajouté.

Et d'affirmer à l'adresse des membres de sa famille et de ses proches: "tout en partageant votre chagrin et douleur, je vous exprime mes sincères condoléances et vous témoigne ma profonde compassion, priant Allah, Tout-Puissant, de nous accorder, tous, la force et la patience, et d’accueillir le défunt en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu’Il a gratifiés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle".