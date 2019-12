Et un autre coup salé pour Google qui vient de se voir infliger une amende 150 millions d’euros par l’autorité de la concurrence française qui le sanctionne pour abus de position dominante et des «pratiques anticoncurrentielles».

Fixée sur le marché de la publicité pratiqué à travers des recherches sur Google Ads, l’instance français a par la même demandé à Google de « clarifier les règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire Google Ads et des procédures de suspension des comptes » de certains annonceurs, rapporte le site français 20minutes.fr dans un papier mis sur son site le 20 décembre.

La présidente de l’autorité française de la concurrence qui a déclaré que c’est la troisième fois que cet organisme frappe si haut pour des pratiques anticoncurrentielles, a justifié cette décision en avançant que lorsqu’on « a de grands pouvoirs, on a de grandes responsabilités ».

Si, ç ses yeux un opérateur comme Google se doit d’avoir des règles de fonctionnement, elle a précisé qu’il est nécessaire « que ces règles soient claires (…), qu’elles ne soient pas à la tête du client » ou appliquées « de façon erratique », ajoute le même site.

L’autorité française a par ailleurs situé la part de marché de Google sur le marché de la publicité en ligne à plus de 95% Les mesures prises par Google présentées dans deux mois « La position dominante de Google est extraordinaire » sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche, a-t-elle souligné.

« On estime cette part de marché entre 90 et 100 %, certains estiment qu’elle est plus proche de 95 % que de 90 % », a-t-elle ajouté.

Le moteur de recherche devra présenter d’ici quelques semaine ses «mesures et procédures» pour se mettre en conformité avec les recommandations de l’entité de régulation française .