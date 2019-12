Le Vietnam a bondi de cinq places à la 64e dans l'indice mondial de préparation aux achats en ligne de cette année, selon un rapport de l'ONU.

Avec un score moyen de 61,1 points sur une échelle de 100, le Vietnam a fait mieux que la plupart des pays de l'Asie du Sud-Est en termes de préparation au commerce électronique, selon le B2C E-commerce Index récemment publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

Singapour s'est classée troisième tandis que la Malaisie s'est classée 34e, la Thaïlande (48e), l'Indonésie (84e), les Philippines (89e), le Laos (113e), le Cambodge (122e) et le Myanmar (126e).

Le classement a mesuré 152 pays et territoires à travers le monde sur la base de quatre indicateurs avec une forte corrélation avec les achats en ligne, à savoir l’accès au serveur Internet, la fiabilité du service postal, la part de la population qui utilise Internet et la part de la population âgée de plus de 15 ans qui ont un compte avec une institution financière ou un fournisseur de services mobiles d'argent.

Selon le rapport, 70% des Vietnamiens utilisent Internet et 31% des personnes âgées de 15 ans et plus ont des comptes bancaires ou des comptes bancaires mobiles, ajoutant que le Vietnam a des proportions de serveurs Internet sécurisés et de fiabilité postale de 66 et 77% respectivement. Le rapport montre également que les acheteurs en ligne au Vietnam représentent 31% des utilisateurs d'Internet et 19% des 94 millions d'habitants.

Le pays a ciblé 30% de sa population sur les boutiques en ligne entre 2016 et 2020, avec une valeur de vente annuelle d'environ 350 dollars par personne, précise la même source, ajoutant que le chiffre d'affaires du commerce électronique a atteint 2,26 milliards de dollars l'année dernière, en hausse de 30% par rapport à 2017.

Le marché du commerce électronique au Vietnam est estimé à 5 milliards de dollars cette année et devrait atteindre 23 milliards de dollars en 2025, selon un récent rapport de Google, de la société d'investissement basée à Singapour Temasek et du cabinet de conseil américain Bain.