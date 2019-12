Le PDG de cette entreprise multinationale américaine demanderait des résultats dans les cinq prochaines années. Apple monte une «équipe secrète» dans le but de développer une technologie permettant aux iPhone de se connecter à Internet en profitant des satellites, indique Bloomberg, citant des sources proches du projet. Selon des sources citées par l’agence, l'entreprise a embauché une dizaine d'ingénieurs spécialisés dans l’aérospatial, les satellites et la conception d’antennes.

Le projet est dirigé par Michael Trela et John Fenwick, anciens ingénieurs en aérospatiale et employés de Skybow Imaging.

Pour Tim Cook, PDG d'Apple, le projet est une priorité pour l'entreprise. Il a chargé l’équipe de présenter des résultats d’ici les cinq prochaines années. Le but de la connectivité par satellite n’est pas explicite. Il pourrait s’agir soit d’un moyen de réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs de technologies sans fil soit d’une nouvelle fonctionnalité qui améliorerait l’utilisation des Apple Plans et de la géo-localisation. Il n'est pas encore clair si Apple envisage de créer indépendamment sa propre «constellation de satellites» ou d'installer un équipement spécial au sol qui recevra les données des satellites et les redirigera vers les smartphones.