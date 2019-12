Des sections du projet de contournement nord de la ville de Médéa seront ouvertes à la circulation automobile à partir du mois de janvier prochain en vue de désengorger le chef-lieu de wilaya et éviter la formation d’embouteillage au niveau des voies d’accès au centre-ville de Médéa, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

La décision de mise ne exploitation «partielle» de cette voie de contournement concerne, d’après la même source, les sections déjà achevés et revêtues et en état d’être empruntées par des véhicules léger ou de moyen tonnage, totalisant un linéaire de 7 km, en attendant la livraison des sections encore en chantier, représentant environ 5km de route, enregistrant un taux d’avancement oscillant entre 50 et 55 %.

Selon la même source, des instructions ont été données par le wali, Abass Badaoui, lors d’une visite sur le site, pour accélérer l’achèvement de l’échangeur de «Beni-Atteli», entrée nord de Médéa, qui est à un stade de réalisation «très avancé», afin de faciliter le transit des véhicules entre la route nationale N 1 et 18, qui relie la partie ouest de la wilaya.

Des travaux de traitement des glissements, survenus dans certaines sections de cette voie de contournement, sont «en cours», a-t-on signalé, ajoutant qu’une étude d’expertise a été menée sur la zone touchée par ces glissement, éparpillés sur divers endroit, et des solutions seront apportés à cette problématique de façon à protéger cette infrastructure et sécuriser les usagers.

La voie de contournement nord de la ville de Médéa passe par le village de «Beni-Atteli», sur la RN 01, puis Tibhirine pour aboutir, enfin, à Draa-Smar, sur la RN18, formant ainsi une boucle à la périphérie nord du chef-lieu de wilaya.

Elle est appelée à assurer une desserte rapide pour les usagers qui veulent se déplacer dans les deux sens, entre l’est et l’ouest de la wilaya, sans passer par le centre-ville dont les accès sont saturés à longueur de journée.