Quatre-vingt (80) établissements de jeunes relevant de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL) de la wilaya d'Alger ont lancé un programme de loisirs de proximité au profit des jeunes et des enfants à l'occasion des vacances d'hiver, s'étalant du 19 décembre 2019 jusqu'au 05 janvier 2020, a-t-on appris dimanche auprès du chef de service des activités des jeunes à la DJSL d'Alger, Saad Mohamed Amine.

«Les établissements de jeunes répartis sur les communes d'Alger, au nombre de 80, ont lancé un programme de loisirs de proximité, tracé au profit des jeunes et des enfants afin d'«animer» les nouvelles et les anciennes cités, notamment en ouvrant les espaces relavant du secteur pour accueillir les familles et leurs enfants dans le cadre de diverses activités scientifiques, culturelles et de loisirs, organisées tout au long des vacances d'hiver», a-t-il indiqué.

A ce propos, le chef de service a évoqué la première manifestation lancée dans ce cadre, à savoir: le festival national des jeunes talents de la chanson dont la première soirée avait été organisée la semaine passée à la salle Ibn Khaldoun, tandis que deux autres soirées sont prévues les 29 décembre 2019 et 8 janvier 2020 à l'Opéra d'Alger pour choisir les trois premiers lauréats.

Pour sa part, la Ligue des jeunes scientifiques amateurs (LJSA) s'apprête, selon M. Saad, à organiser la 2e édition des Olympiades des sciences, au Palais de la culture Moufdi Zakaria, du 28 au 31 décembre en cours, au titre du programme scientifique tracé par la direction, en concomitance avec l'ouverture du festival du théâtre pour enfants qui sera abrité par le Centre culturel Aissa Messaoudi à Hussein Dey. Le même centre accueillera également, du 22 au 24 décembre en cours, une session de formation, initiée par la DJS, au profit des animateurs des établissements de jeunes et du mouvement associatif en matière de calcul mental et de jeux d'intelligence et de développement cognitif.

Dans le cadre des échanges entre les jeunes, le coup d'envoi de caravanes touristiques, au profit de 250 jeunes, a été donné au début des vacances d'hiver, vers des villes touristiques et historique à l'instar de Sétif, Timimoun, Taghit, Biskra, El Oued et Ghardaïa, à raison de 50 jeunes dans chaque caravane, a fait savoir le même responsable.

Concernant la capacité d'accueil des établissements de jeunes relevant de la wilaya d'Alger, M. Saad a affirmé qu'en dépit du nombre «important» de ces structures, elles demeurent «insuffisantes», par rapport au nombre des habitants d'Alger au nombre de 4 millions dont 1.800.000 jeunes, soutenant que la DJSL d'Alger est consciente que les espaces disponibles «ne peuvent contenir toute cette jeunesse».

Une action est menée sur le terrain «en partenariat» avec les associations de quartiers pour y remédier, a-t-il ajouté.

En 2020, la DJSL d'Alger devra réceptionné «12 nouveaux établissements de la jeunesse et des sports», ainsi que d'autres qui sont inscrits dans le cadre des projets de développement financés par la wilaya, consacré à la promotion des établissements de jeunes, à l'instar d'un projet dans la commune de Belouizdad et d'autres dans les communes de Bab El Oued, Ain Taya, Khraicia et Ain Benian qui sont à même de «redynamiser le milieu juvénile dans ces régions».