"Les responsables des unités industrielles doivent établir des plans de risques industriels et présenter des copies de ces plans aux services de la protection civile territorialement compétent", a indiqué le chef du bureau des risques technologiques auprès de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le commandant, Nadir Belakroum, en marge de cette session de formation.

De son côté, le responsable de l’information auprès de la DGPC, le lieutenant, Fouad Belagoun a fait savoir que 22 officiers de ce corps constitué, issus de dix (10) wilayas de l’Est et du Sud-Est du pays ont pris part à ce stage, ajoutant que cette session de formation est destinée aux chefs de bureaux de plans et des risques spécifiques ainsi que des bureaux d’études de la protection civile dans les wilayas concernées.

Le but de ce stage, assuré par des cadres et des officiers de la DGPC, est d’établir une cartographie des risques industriels, de mesurer le degré de risque dans chaque activité industrielle ainsi que les méthodes d’intervention, a-t-il dit .

Tenue à l’unité principale de la Protection civile de la wilaya hôte, cette session de formation a vu la participation de plusieurs officiers de ce corps constitué, issus des wilayas d’El Tarf, Souk Ahras, Annaba, Constantine, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, El Oued, Mila et Guelma.