Dans son message au monde à l'occasion de Noël et du Nouvel an, le président Abbas a déclaré: «Malgré les souffrances, l'injustice, et la répression causés par l'occupation amère de nos terres et de nos lieux saints chrétiens et islamiques, nous sommes déterminés à célébrer le glorieux Noël et le Nouvel an avec un message de joie et de paix au reste du monde».

Le président palestinien a aussi affirmé:»Nous continuerons la lutte pacifique pour la justice, la dignité, la liberté et l'établissement de l'Etat pour que notre peuple inébranlable puisse vivre en paix sur sa terre, la terre de ses ancêtres», selon WAFA. «J'ai le plaisir, comme chaque année,de participer à la messe de minuit avec notre peuple dans l'église de la Nativité et des millions de croyants à travers le monde, partageons notre souhait que 2020 soit l'année de la fin de l'occupation et de l'indépendance de l'Etat de Palestine aux frontières de 1967 avec El-Qods pour capitale, pour vivre côte à côte avec tous nos vosins dans la paix et la sécurité'«, a encore dit M. Abbas dans son message.