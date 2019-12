Le président du mouvement Tahya Tounes et Chef du Gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed, a indiqué dimanche à Tunis que les conditions de réussite du processus de formation du futur gouvernement «n’ont pas été réunies», rapporte l'agence tunisienne TAP.

Il a fait remarquer lors d'une réunion du Conseil national du mouvement que son mouvement «a essayé de rapprocher les points de vue et d’aider à parvenir à des consensus afin de faire prévaloir l’intérêt de la Tunisie» constatant l’absence des conditions à même de faciliter la formation du nouveau gouvernement.

Chahed a mis en garde contre les répercussions du retard accusé dans la formation du nouveau gouvernement sur la situation générale dans le pays, estimant que « tous les partis assument une part de responsabilité dans ce retard». Il a réitéré son appel à former un gouvernement d’intérêt national bénéficiant d’un soutien politique afin qu’il puisse engager des réformes répondant aux attentes du peuple tunisien, estimant que «la situation actuelle exige de toutes les parties qu’elles assument leur responsabilité d’accélérer la mise en place du nouveau gouvernement». Le mouvement Tahya Tounes, qui a fait savoir, qu’»il n’est pas concerné par la participation au prochain gouvernement», a appelé « à former un gouvernement d’intérêt national basé sur un partenariat politique responsable capable de satisfaire les revendications de la révolution et d’engager les grandes réformes».

Chahed a indiqué dans ce sens que «l’adhésion de son mouvement aux négociations portant sur la formation du prochain gouvernement avait pour objectif d’aider à surmonter les divergences de points de vue et à trouver les compromis à même de faire aboutir le processus».

«Il ne faut pas que le retard accusé dans la formation du gouvernement se transforme en une crise politique qui pourrait influencer le quotidien des citoyens», a-t-il prévenu.