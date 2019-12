Dans une déclaration à l’APS, à l’issue de la plénière du 15e Congrès du Front Polisaio qui se tient du 19 au 23 décembre à Tifariti, M. Ntonga a appelé la communauté internationale à "agir rapidement afin que le peuple sahraoui puisse profiter pleinement de ses richesses naturelles", et faire pression sur Rabat afin de mettre un terme au pillage des ressources de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD).

Il a réitéré la position ferme de Luanda sur la question sahraouie, qui consiste à appuyer le droit des sahraouis jusqu’à la concrétisation de leur droit à l’autodétermination, et la tenue d'un référendum.

Le diplomate zimbabwéen, a assuré que le peuple du Zimbawe, "insiste sur l’indépendance de la dernière colonie en Afrique", se disant "honoré" de s’exprimer depuis une zone sahraouie libérée, et également d’avoir pris part au Congrès du Polisario. Dans une déclaration à l'APS en marge d'une rencontre de solidarité avec la question sahraouie organisée en novembre à Alger, par l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC), l'ambassadeur du Zimbabwe avait évoqué la dernière décision 2494 du Conseil de sécurité portant prorogation d'une année du mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), qui "a estompé les espoirs du peuple sahraoui".

Le Zimbabwe, compte parmi les 41 pays qui ont réitéré leur soutien au Sahara Occidental, lors de la dernière session de la 4e commission de l’ONU chargée des questions de décolonisation, tenue à New York du 10 au 18 octobre dernier. Le 15e Congrès du Front Polisario qui sera sanctionné par l’élection d’une nouvelle direction du Front Polisario, est présenté comme une importante échéance nationale pour procéder à l’évaluation de la situation au Sahara occidental et tracer une feuille de route afin de coordonner les actions de la lutte, selon le représentant du Polisario en France, Oubbi Boucheraya El Bachir.