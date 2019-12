Une affluence remarquable des enfants a été enregistrée dans la wilaya de Jijel lors du lancement, dimanche, de plusieurs activités culturelles et de divertissement à la maison de la culture Amor Oussedik à l’occasion des vacances d’hiver, a-t-on constaté.

Treize (13) pièces théâtrales sont au programme de ce rendez-vous culturel et seront présentées par plusieurs associations issues de différentes wilayas du pays, entre autres l’association de la culture et des arts «Hassan El-Hassani» (Souk Ahras), celle de «L’art de la planche» (Chlef), «Le sourire culturel» (Skikda), «Le Théâtre du Chihab» (Annaba) et «La coopérative culturelle du Tassili» (Constantine), a-t-on souligné. Assurant divertissement et détente, les spectacles présentés aux enfants au premier jour de cette animation ont également véhiculé des messages éducatifs liés entre autres, l’entraide, la protection de l’environnement et l’amitié, a-t-on noté, relevant que parallèlement aux spectacles de théâtre proposés jusqu'au 4 janvier prochain, la maison de la culture Amor Oussedik offre un programme diversifié pour les après-midis. Ce programme comprend l organisation d’ateliers de formation de dessin, de calligraphie, de fabrication et d'animation des marionnettes, des concours de jeux d'intelligence ainsi que des activités artisanales. Selon les organisateurs de cet événement, les activités dédiées à l’enfance varient selon les tranches d'âge, notant que plusieurs aspects ont été pris en considération dans le choix du programme proposé, notamment l'âge, le niveau scolaire.