Les intervenants aux travaux du 16ème colloque nationale «Biskra à tra ers l’histoire», ouvert samedi à la salle «pensée et littérature» de la capitale des Ziban, ont considéré que la littérature populaire représente la mémoire effective des épopées et gloires nationales.

Dr. Salim Kiram de l’université de Biskra a souligné que les poètes qui ont vécu la période de la révolution de libération nationale (1954-1962) ont pu transmettre des images éloquentes et des faits épiques ayant marqué cette révolution. La poésie populaire durant la révolution, a-t-il relevé, a joué un rôle de galvaniseur de la société dans son combat contre le colonialisme français et a encouragé les jeunes à rejoindre en masse les rangs de la révolution tout en immortalisant pour la postérité des moments, des toponymes et des batailles de l’armée de libération nationale et de nombre de figures nationales majeures.

De son côté, Dr. Fatiha Ghazali de l’université Emir Abdelkader de Constantine a noté que la chanson populaire qui constitue un pan du patrimoine populaire nationale a influé sur le cours de la révolution et a fait connaitre ses chefs et les batailles qu’ils ont mené avec crudité et spontanéité si marquante que ces chansons demeurent à ce jour reprises dans plusieurs régions du pays.

Dr. Samia Benfatma de l’université «Achour Ziane» de Djelfa a analysé un poème populaire évoquant la bataille Ourchemdhas qui a eu lieu en 1956 dans la localité de Béni Ferah (Biskra) estimant que la poésie populaire fut alors une sorte de média rapide de diffusion de l’information sur la révolution et un support pour la mémoire collective de la société.

Ce séminaire de deux jours aborde les grandes batailles menées par l’armée de libération nationale à Biskra et leurs échos dans la poésie populaire. Il est organisé par l’association El-Khaldounia pour les recherches et études historiques et réunit des chercheurs de plusieurs universités du pays.