Les participants à la 4e conférence internationale sur le génie électrique et application de contrôle (ICEECA) ont plaidé mercredi à Constantine pour le renforcement du soutien financier consacré à la recherche scientifique en vue d’encourager et valoriser les travaux et les œuvres dans ce domaine.

Experts et observateurs, ayant animé la deuxième journée de la 4e conférence internationale, ouverte mardi au campus Tidjani Hadam de l’université des frères Mentouri (Constantine 1), ont unanimement insisté sur l'accompagnement des chercheurs dans leurs parcours pour une meilleure élaboration de leurs œuvres et travaux scientifiques. "Il est impératif aujourd’hui de fournir les moyens financiers, matériels et technologiques nécessaires, en sus de l’intensification de la mobilité scientifique, qui permettent l’acquisition de nouvelles expériences et l’enrichissement des sources documentaires", a relevé un des fondateurs de la conférence internationale, Sofiane Bououden, spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables, l’électronique de puissance et l’automatisme.Lire aussi: Recherche: les nouvelles lois assoient un cadre institutionnel prometteur pour la définition des politiques nationales Il a argumenté que les travaux des chercheurs algériens bénéficient ces dernières années "d’une reconnaissance internationale quant à leur qualité et utilité", soulignant l’importance de conforter cet acquis. Plusieurs communications orales se rapportant aux domaines des énergies renouvelables le contrôle des systèmes, les télécommunications, le génie électronique, l’intelligence artificielle, l’automatisme et la robotique ont été présentées au cours des travaux de la deuxième journée l’ICEECA qui sera clôturée jeudi par la présentation d’une série de recommandations.