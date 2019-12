Les intervenants à cette rencontre, organisée par l’université d’Oran 1 «Ahmed Benbella» en partenariat avec l’université de Créteil (France), ont soutenu que les applications liées à l’intelligence artificielle et l’élargissement du champ de leur utilisation garantissent le développement durable escompté dans divers secteurs économiques et sociaux. Le doyen de la faculté des sciences appliquées et pratiques de l’université d’Oran 1, Belabbès Yakoubi a mis l’accent sur l’importance de la formation et de l'actualisation des connaissances en matière d’intelligence artificielle et des systèmes de communication et leur utilisation dans divers domaines. Le développement de l'intelligence artificielle retient l'attention en Algérie, en particulier dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de la sécurité énergétique, qui constituent des priorités fondamentales, a-t-il souligné, faisant savoir que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a récemment annoncé qu'un plan stratégique national pour l'intelligence artificielle est en élaboration à l’horizon 2020-2030. Le professeur Abdelhamid Mellouk de l’université Paris-est (Créteil) a fait valoir que l’intelligence artificielle est un outil important pour tous les secteurs qui permet d’accéder à de meilleures solutions et de prendre les décisions adaptées aux problèmes posés, tout en abordant l’évolution des systèmes de communication intelligente en matière de prise en charge sanitaire par le diagnostic à distance, la télé-chirurgie et en enseignement, transport et environnement. Le conférencier a appelé à encourager le développement des projets d’intelligence artificielle et à former le personnel dans différents secteurs dont les médecins pour s’adapter à l’évolution dans ce domaine Les travaux de la première journée de cette rencontre ont été consacrés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine de la prise en charge sanitaire à travers une table ronde à laquelle ont assisté des universitaires spécialisés et des médecins. Les travaux de cette rencontre se poursuivront dimanche au sein d'ateliers pratiques traitant de l’utilisation de l’internet, de l'intelligence artificielle en véhicules et des systèmes de communication intelligente. Cette rencontre de trois jours, animée par des universitaires d’Oran 1 et de l’université française, regroupe des étudiants doctorants en technologies de l’information et de la communication et en informatique ainsi que des médecins.