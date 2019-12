Les bureaux de vote ont ouvert dimanche en Croatie pour la septième élection présidentielle de l'histoire du pays.

Environ 3,8 millions d’électeurs, dont environ 170 000 vivant à l’étranger, sont appelés aux urnes afin de choisir le président du pays parmi onze candidats issus de la droite, de la gauche, des conservateurs et des indépendants.

Parmi les favoris de ces présidentielles la présidente croate sortante, Kolinda Grabar-Kitarovic, élue en 2015 au nom du parti de l’Union démocratique croate (HDZ), l’ancien Premier ministre et candidat du parti Social-Démocrate (SDP), Zoran Milanovic et le candidat indépendant et chanteur populaire Miroslav Skoro. Selon la Constitution croate, le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, et l'élection se déroule au scrutin direct au plus tard 30 jours avant la fin du mandat du président sortant.

Pour remporter le premier tour du scrutin, le candidat doit obtenir plus de 50 pc des votes sinon un second tour aura lieu le 5 janvier pour départager les deux candidats ayant obtenu le maximum de voix au premier tour. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu’à 18H00 GMT, et les premiers résultats du scrutin sont attendus à partir de 19H00.