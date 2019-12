L'Inde et la Chine ont convenu, samedi à New Delhi, d'intensifier leurs efforts pour trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend frontalier et de travailler sur davantage de mesures pour maintenir la paix le long des frontières.

Cet engagement intervient à l’issue de la 22e réunion des représentants spéciaux sur la question frontalière sino-indienne ayant réuni le conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi et le conseiller indien à la sécurité nationale, Ajit Doval.

Dans le contexte des derniers développements dont l'intention de la Chine de soutenir la proposition du Pakistan de soulever la question du Cachemire devant le Conseil de sécurité de l’ONU, les représentants spéciaux sur la question des frontières ont convenu que les deux parties devraient «respecter leurs sensibilités et leurs préoccupations respectives en vue d’instaurer un climat de confiance», a indiqué un communiqué du ministère indien des Affaires étrangères.

«Les entretiens entre les deux responsables étaient constructifs et ont insisté sur la nécessité d’aller de l’avant dans les partenariats liant les deux pays et ce conformément aux directives du Premier ministre, Narendra Modi et du président Xi Jinping lors de leur 2e Sommet informel, tenu en octobre dernier à Mamallapuram (Inde)», a ajouté la même source. L'Inde revendique la région de l'Aksaï Chin (nord) contrôlée par la Chine, alors que Pékin ne reconnaît pas la souveraineté de l'Inde sur l’Etat de l’Arunachal Pradesh, car les Chinois le considèrent comme une partie du Tibet du Sud. La Chine a, par ailleurs, critiqué la décision de l'Inde de révoquer, le 5 août dernier, l’autonomie de l’Etat de Jammu-et-Cachemire et s'est également opposée à la création du Territoire de l’Union du Ladakh.