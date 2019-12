Le gouvernement indonésien a décidé de verser 7,5 milliards de roupies (536.000 dollars) pour le rapatriement des réfugiés rohingyas en Biramnie.

«Cette aide financière est une mise en £uvre de l'engagement du gouvernement indonésien à fournir une assistance pour résoudre la crise des réfugiés rohingyas, conformément aux instructions du président indonésien, Joko Widodo, lors du sommet de l'ASEAN tenu en novembre dernier à Bangkok», a relevé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Elle a, de même noté, que l'ASEAN n'a pas d'autres choix que de travailler de concert pour s'attaquer à ce problème, ce qui témoigne de la pertinence continue de ce bloc régional en faveur de la promotion de la sécurité et la paix régionales, en contribuant en faveur de la prospérité de son peuple.

Et d'ajouter que le gouvernement indonésien souhaite que le rapatriement soit effectué volontairement, en toute sécurité et dans la dignité.

L’assistance a été acheminée par le biais du groupement régional ASEAN, après la création par son Secrétariat d’une équipe d’appui ad hoc pour faciliter le rapatriement des réfugiés rohingyas vers l’Etat de Rakhine en Birmanie, sur la base des recommandations du sommet de novembre.