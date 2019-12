L'eurodéputé espagnol de Podemos, Miguel Urban Crespo, a réaffirmé la position de son parti de continuer à soutenir le peuple sahraoui sans condition jusqu'à l'indépendance, soulignant que le prochain gouvernement espagnol ne pourrait plus faire office de lobby pour le Maroc.

«Nous continuerons à soutenir notre frère, le peuple sahraoui, jusqu'à ce qu'il atteigne l'indépendance», a déclaré Urban, lors de son discours au 15e Congrès du Front Polisario ouvert jeudi à Tifariti (Territoirs sahraouis libérés), et dont les travaux se poursuivaient dimanche à huis clos. Le politicien espagnol a dénoncé les graves violations des droits de l'Homme commises dans les territoires occupés du Sahara occidental contre les civils sahraouis sans défense. Urban a déclaré que «le prochain gouvernement espagnol ne pourrait plus faire office de lobby pour le Maroc».

«Nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait encore un gouvernement en Espagne qui agit comme un lobby pour les intérêts du Maroc et ignore le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination», a-t-il ajouté. «Il y aura un gouvernement progressiste en Espagne, un gouvernement qui veillera sur les droits des Sahraouis», a soutenu l'eurodéputé espagnol de Podemos.

Et d'ajouter: «Nous ne sommes pas contre le peuple marocain, nous sommes contre son régime autoritaire». «Nous continuons à travailler sans relâche au Parlement européen à Bruxelles pour réactiver l'article 2 des accords commerciaux illégaux Maroc-UE» , a également souligné M. Urban.

Les travaux du 15e Congrès du Front Polisario «Chahid El-Boukhari Ahmed» ont débuté jeudi à Tifariti en présence de plus de 2.000 délégués.

Organisée sous le slogan «Combat, résistance et sacrifice pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui», la 15e édition du Congrès du Polisario, se tient jusqu’au 23 décembre.

Au terme de cet important rendez-vous lié à la cause sahraouie, un nouveau secrétariat national sera élu, dont le nouveau secrétaire général qui assumera également les fonctions de président de la République sahraouie.