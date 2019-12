Au total, onze personnes ont été secourues et sept sont portées disparues après le naufrage d'un bateau de pêche en mer au large de la province chinoise du Zhejiang (est), ont annoncé dimanche les autorités locales.

Le bateau de pêche a coulé samedi vers 20h00, à environ 180 milles nautiques à l'est de la ville de Zhoushan, d'après le département provincial de l'agriculture et des affaires rurales. Selon un récent bilan, onze personnes ont été secourues, mais sept sont toujours portées disparues. Au total, 26 navires ont été mobilisés sur site pour les opérations de secours. L'enquête sur la cause de l'accident est en cours.