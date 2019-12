Plus de 700 bénévoles prennent part à une importante campagne de volontariat visant le nettoyage et boisement de la forêt de Zemmouri el Bahri, à lest de Boumerdes, a-t-on constaté.

L’opération, lancée hier samedi, vise notamment l’enlèvement de différents déchets et détritus au niveau de tout le périmètre de cette forêt du littoral de la wilaya, parallèlement au renouvellement de son couvert végétal, qui s’est dégradé, durant ces dernières années.

La première journée de cette campagne de deux jours, lancé à l’initiative du bureau local des Scouts musulmans algériens (SMA), avec la participation 500 scouts, en coordination avec la Conservation des forêts de la wilaya, le Centre d’enfouissement technique des déchets (CET), et de la société civile, a donné lieu à l’enlèvement d’un volume globale de plus de 6 tonnes de déchets avec la mise en terre de plus de 500 plants d’arbres, ont indiqué les organisateurs.

Cette campagne de volontariat, organisée à l’occasion des vacances divers, a pour objectif principal, de sensibiliser les citoyens, en général, et les familles en particulier, dont les enfants ont été impliqués dans cette opération, sur l’impératif de la "préservation de notre milieu de toute forme de pollution pouvant être causée par des réflexes irresponsables à l’encontre de la nature", a-t-on ajouté de même source.

L’opération, devant être suivie par dÆautres campagnes similaires à l’avenir, se veut, également, une opportunité pour "faire prendre conscience aux familles, de la responsabilité qui leur incombe dans la sauvegarde de ce type d’espaces naturelles", ont, encore, souligné les organisateurs.

Longée par la route nationale N24, la forêt de Zemmouri El Bahri, connue sous l’appellation " forêt du Sahel ", a conservé "son état sauvage". Elle s’étend sur une superficie de plus de 800 ha, partagée entre les communes de Zemmouri, Legata et Cap Djinet, toutes recouvertes de pins maritimes et d'Alep. Cette espace naturel par excellence, dont la commune de Zemmouri s’adjuge la plus grande partie, est le lieu de prédilection des familles et des promeneurs en quête de détente et de fraîcheur, mais aussi des amateurs de camping, associations et scouts, de différentes wilayas du pays, en saison estivale notamment. Le site encore à l’état vierge offre un magnifique décor naturel mêlant une flore forestière riche et variée à de superbes plages aux sables dorées, qui s'étendent sur plus de 4 km.