Cette manifestation nationale (23-25 décembre) pour laquelle 17 wilayas ont d’ores et déjà confirmé leur participation, s’assigne comme objectifs l’encouragement des créativités et innovations des jeunes opérées dans différents segments des technologies et de la science, l’échange des expériences entre participants, et la vulgarisation des nouveautés réalisées par les jeunes de la région, a indiqué le chargé de l’information à la DJS, Moulay Hacen Berrichi.

Le programme de cette première rencontre nationale à Tamanrasset prévoit des concours des créativités exposées, des communications scientifiques et académiques sur la nécessaire promotion de l’innovation et la création auprès des jeunes, notamment ceux structurés dans les établissements des jeunes, espaces appropriés pour le développement de pareilles activités, et les modalités d’orientation des jeunes dans les domaines de créativité. Une exposition de sensibilisation du grand public sur les différentes créativités des jeunes prévue à la maison de jeunes de la ville de Tamanrasset, figure également au menu de cette rencontre nationale coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver. Des randonnées touristiques seront également organisées au profit des participants au niveau des zones touristiques de la région leur permettant de s’enquérir des potentialités touristiques et sites historiques que renferme cette région du Grand Sud du pays, selon les organisateurs.