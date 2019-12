Trois (03) bombes de confection artisanale ont été détruites samedi à Ammoura, dans la wilaya de Djelfa, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 21 décembre 2019, trois (03) bombes de confection artisanale à l'issue d'une opération de fouille et de ratissage dans la commune d'Ammoura, wilaya de Djelfa/1èreRM", souligne le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et suite à une embuscade dans la zone de Erg Admer à Djanet/4eRM, un détachement de l'ANP "a appréhendé deux (02) individus et abattu un (01) autre qui étaient à bord d’un véhicule tout-terrain, et ce, après avoir refusé d’obtempérer et tenté de prendre la fuite", ajoute la même source.

Selon le MDN, l’opération a permis de "saisir cinq (05) sacs de mélange d'or brut et de pierres".

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Msila/1èreRM, trois (03) individus en leur possession deux (02) fusils de chasse et un (01) fusil à pompe, alors qu'ils ont arrêté, à Biskra/4eRM, un (01) individu en sa possession 1292 unités de tabac. De même, 16 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Djanet/4eRM", ajoute-t-on.