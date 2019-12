L'international algérien Ryad Mahrez, auteur d'une bonne prestation avec Manchester City contre Leicester (3-1), samedi pour le compte de la 18e journée du Championnat anglais de football, a été désigné homme du match.

Auteur du but de l'égalisation à la 30e minute, son 5e en Premier League cette saison, Mahrez a brillé contre son ancienne équipe, le site spécialisé Whoscored lui attribuant la note de 9,1. La prestation du champion d'Afrique-2019 et capitaine de la sélection algérienne efface son entrée moyenne face à Arsenal et un match sans éclat en Coupe de la Ligue devant Oxford.

Très en jambe, Mahrez n'aura cessé d'harceler son vis-à-vis Chilwell en première période, crochetant dans la surface où plaçant des tirs comme celui sur le poteau (14e) où encore du pied gauche comme sur le but de l'égalisation.

En seconde période, l'ailier algérien a l'occasion d'en marquer un second mais le gardien Schmeichel doit se détendre de tout son long pour éviter le troisième but (66e).

Grâce à sa victoire, Manchester City comptabilise 38 points et se rapproche de son adversaire du jour (39 pts), mais reste à 11 unités du leader Liverpool tout en ayant une avance confortable sur ses poursuivants dont Chelsea qui joue dimanche.