Le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1 algérienne de football, a été accroché «at home» par le MC Oran (1-1) en ouverture de la 15e journée, disputée samedi, et marquée par la victoire à Constantine du dauphin, le MC Alger (2-3).

Le Doyen revient ainsi à deux longueurs du Chabab, tout en ayant un match en retard, ce qui lui permettra peut-être de s'emparer du titre honorifique de champion d'hiver. Les choses avaient pourtant bien commencé pour le Chabab, car ayant ouvert le score dès la 3', sur une belle tête plongeante d'Adel Djerrar, après un centre millimétré du défenseur Chems-Eddine Nessakh (1-0). Au terme d'une assez nette domination, le Chabab a bénéficié d'un penalty à la 51e, après une main volontaire du défenseur ivoirien Vivien Assie Koua, mais le meneur de jeu belouizdadi Amir Sayoud l'a raté.

Certes, le gardien oranais a été pris à contre-pied, mais le ballon a heurté la base du poteau droit, avant de revenir sur la défense, qui l'a dégagé au loin, alors qu'Assie Koua a écopé d'un deuxième carton jaune sur cette action et a été expulsé du terrain, laissant ses coéquipiers finir le match à dix. Quoique, cette infériorité numérique n'a pas vraiment porté préjudice aux gars d'El Hamri, qui ont réussi à égaliser à la 85', sur un penalty de l'ancien Pacisite, Zakaria Mansouri. De son côté, le MCA a commencé par concéder une ouverture précoce devant Mohamed Amine Abid (5'), avant de se révolter et de l'emporter au final (2-3).

En effet, Hicham Nekkach a commencé par égaliser à la 33', avant que l'ex-Usmiste Samy Frioui ne donne l'avantage au Doyen sur penalty à la 47'. Quoique, devant son public, le CSC a réussi à revenir, par Balegh (73'), mais sans pour autant affecter le moral des Algérois, ayant continué à jouer avec la même hargne, jusqu'à obtenir un deuxième penalty, qui fut transformé encore une fois par Frioui (77'). Malgré sa contre-performance, le CRB reste seul leader avec 29 points, mais voit le MCA revenir à seulement deux longueurs derrière, tout en ayant un match en retard, qui en cas de victoire pourrait lui permettre de remporter le titre honorifique de champion d'hiver.

A l'instar du Mouloudia, le Nasria a réussi à ramener une précieuse victoire de son déplacement chez les nouveau promu, l'US Bikra, grâce aux réalisations de Lakhdari (c.s.c 23'), Haroune (39') et Khacef (84'), alors que Hamzaoui (2') et Guebli (66') avaient marqué pour les Zibans (2-3). Un important succès, qui permet aux Sang et Or de respirer un peu, même s'ils restent premiers relégables, avec 15 unités au compteur, alors que de l'autre côté, et avec cet énième revers, l'USB se retrouve dans une inconfortable position de lanterne-rouge, elle qui seulement quelques semaines auparavant se trouvait à l'aise au milieu du tableau.

Autre bonne affaire lors de cette 15e journée, celle de l'Aigle noir sétifien, qui après un long passage à vide se remet à enchainer les bons résultats, comme en témoigne son dernier succès contre la JS Saoura (2-0), grâce notamment à Ghacha (37') et Touré (40'). Le score aurait même pu être plus lourd si l'ESS n'avait pas raté un penalty, mais ce succès suffit quand même à son bonheur, car il lui permet de s'éloigner provisoirement de la zone rouge, en comptabilisant désormais 17 points.

De son côté, la JS Kabylie n'a pas fait dans le détail en accueillant le nouveau promu NC Magra, qu'elle a atomisé (3-0), grâce notamment à Tafni, ayant ouvert le score à la 62', avant que son coéquipier Banouh ne s'offre un doublé aux 67' et 78'.

Si l'ASO Chlef et le CA Bordj Bou Arréridj se sont neutralisés sur le score de zéro partout, la Paradou AC s'est offert une vraie balade de santé face à l'AS Aïn M'lila, qu'il a étrillé (4-1), grâce aux réalisations de Mouali (10'), Redjem (22') et Bouzok, qui s'était offert un doublé aux 48' et 57'.

De l'autre côté, c'est Tiaïba qui a sauvé l'honneur pour les visiteurs, en marquant un but à la 68'. Malgré cette large victoire, le PAC reste avant-dernier au classement général, mais compte quatre matchs en retard, susceptibles de l'aider à réussir une belle remontée, si bien sûr il arrive à bien les négocier. Les péripéties de cette 15e journée se sont clôturées dans la soirée, avec la courte mais précieuse victoire de l'USM Bel-Abbès sur l'USM Alger (1-0), grâce à Abdelaziz Litt, ayant fini par débloquer la situation à la 87'. Un succès qui permet à l'USMBA de s'emparer seule de la troisième place au classement général, avec 22 points, au moment où l'USMA reste scotchée à la 10e place, avec 17 points, mais avec trois matchs en retard.