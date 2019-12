La pongiste algérienne Linda Loughraibi s’est qualifiée en finale du championnat nord-africain de tennis de table (seniors) en individuel dont la clôture est prévue dimanche à Oran.

Loughraibi affrontera dans la dernière étape de cette compétition, qui se déroule à la salle omnisports Akid-Lotfi, la Tunisienne Fetwa Garfi.

Chez les hommes, les deux pongistes Samy Kherouf et Larbi Bouriah s'affronteront dans une demi-finale 100% algérienne, tandis que l’autre rencontre du dernier carré opposera les Tunisiens Boubeker Bouras et Youcef Benatia.

Les vainqueurs disputeront la finale programmée dimanche en fin d’après-midi.

Ce championnat, auquel prennent part, outre l’Algérie et la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, a débuté vendredi par le déroulement des épreuves par équipes, rappelle-t-on.

La première place est revenue à la sélection tunisienne chez les hommes, suivie par celles algérienne et libyenne.

Chez les dames, c’est l’Algérie qui a décroché l’or après sa victoire en finale face à la Tunisie.

C’est la première fois qu’Oran abrite une compétition internationale de tennis de table.

Le choix de la capitale de l’Ouest pour accueillir l’évènement s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la ville pour l’organisation des Jeux méditerranéens de 2021, a souligné le président de la Fédération algérienne de la discipline, Chérif Derkaoui.