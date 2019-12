Ces breloques en métal précieux ont été l'oeuvre d'Islam Bennaga (Open), Ayoub Hedibi (Jeunes) et Sami Boudrouma (Juniors).

Une moisson bonifiée par les médailles d'argent de Ramy Boudrouma, qui a terminé juste derrière son compatriote Bennaga, et Billel Souames, également deuxième chez les moins de 19 ans. L'Algérie a engagé un total de 14 véliplanchistes dans cette compétition : dix garçons et quatre filles.

Il s'agit de Hidibi Ayoub, Baouch Youcef, Brighet Imad, Boussaha Imad, Bennaga Islam, Boudrouma Ramy, Boudrouma Sami, Temzi Riyad, Nedjar Abdelghani et Souames Billel, ainsi que Rezouani Naïla, Baouche Yasmine, Khider Alicia et Nedroumi Lilia. L'équipe nationale était dirigée par le coach Boussaha Kheireddine dans cette compétition ouvertes aux catégories U15, U17, U19 et Open (+19 ans).

Ce Championnat d'Afrique a été l'occasion pour ces jeunes véliplanchistes de tester la nouvelle planche olympique «IQ-Foil» qui sera adoptée pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris (France), et ce en présence du créateur de cette planche et chargé du marketing au sein de la Fédération internationale de la discipline.