M. Fouad Benghenissa a été plébiscité, samedi à Alger, président du parti Tayar Essalem, à l'occasion du congrès constitutif de cette formation politique.

Lors de ce congrès qui a vu la participation de plus de 400 délégués, dont 70 femmes, issus de 26 wilayas, M. Benghenissa (33 ans) a indiqué que son parti "qui prône la modération et le juste milieu, aspire à contribuer efficacement à l'édification d'une nouvelle République fondée sur le consensus national et le renforcement de l'unité nationale".

Tayar Essalem appelle à "un dialogue serein" et à un "débat inclusif" à même de "réaliser un consensus national, de bannir les différends personnels et de veiller sur les intérêts nationaux pour permettre à l'Algérie de dépasser la situation actuelle", eu égard aux "défis nationaux et internationaux qu'elle doit relever", a-t-il dit. M. Benghenissa a souligné que son parti, qui est porteur d'un message de paix pour servir le peuple, contribuera à trouver des solutions aux problèmes posés dans divers domaines", ajoutant qu'"il oeuvrera au changement des mentalités pour renforcer la conscience civilisationnelle et impliquer la majorité silencieuse dans la vie politique, particulièrement la catégorie des jeunes". Dans ce cadre, M. Benghenissa a évoqué la dernière Présidentielle qui a été sanctionnée par l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République en "toute liberté et transparence". A travers cet évènement national, l'Algérie "amorce l'ère de la nouvelle démocratie", a-t-il dit, affirmant que son parti est disposé à "travailler avec le nouveau président de la République". Tayar Essalem rejette toutes formes d'ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie, a-t-il soutenu.