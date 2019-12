Des citoyens sont sortis dans des marches pacifiques pour le 44ème vendredi consécutif à Alger et dans d'autres wilayas, exprimant leur attachement aux revendications sur le changement à même d'édifier une "Algérie nouvelle" qui consacrera l'Etat de droit et consolidera la démocratie.

A Alger, les manifestants, moins nombreux que les vendredis précédents, ont commencé, dès la matinée, à affluer vers les principales artères et places de la capitale, notamment à la Grande Poste et la place Maurice-Audin, en brandissant pour la plupart l'emblème national, appelant par la même occasion à préserver le caractère pacifique des marches.

Scandant des chants patriotiques, ils ont également appelé à la libération des personnes arrêtées lors des précédentes marches, au moment où d'autres ont appelé à "la poursuite du jugement des personnes impliquées dans le détournement des deniers publics".

Jeudi, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait prononcé un discours à l'issue de sa prestation de serment, dans lequel il a appelé les Algériens à "tourner la page des différends, de la désunion et de la discorde" et à £uvrer ensemble pour "une Algérie stable".

Il a aussi réitéré son engagement pour l'amendement de la Constitution, pierre angulaire pour l'édification d'une nouvelle République afin de satisfaire les revendications du peuple exprimées par le Hirak", soulignant aussi que la nouvelle Constitution "réduira les prérogatives du président de la République et prémunira le pays contre toute autocratie et garantira la séparation des pouvoirs".

Il a en outre renouvelé son engagement à "poursuivre la lutte contre la corruption et protéger la liberté de manifester" ainsi que "la moralisation de la vie politique et la réhabilitation des instances élues à travers la nouvelle loi électorale".

Dans des wilayas du centre, notamment à Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa, Boumerdes, Blida, des manifestants ont réitéré leurs revendications consistant en le "changement, la libération des détenus arrêtés lors des précédentes marches populaires, la consolidation de la démocratie et plus de transparence dans la gestion des affaires du pays ainsi que la poursuite de la lutte contre la corruption".

Dans l'Ouest où les marches n'ont pas été organisées dans certaines wilayas, à instar de Saïda, Ain Temouchent, Nâama, Mascara et Sidi Bel-Abbès, des manifestants qui sont sortis à Tlemcen, Tissemsilt, Mostaganem et Oran ont scandé des slogans appelant notamment à "la non-ingérence étrangère dans les affaires internes du pays, la satisfaction des revendications du Hirak et la poursuite de la lutte contre la corruption".

Dans l'Est du pays, des manifestants qui sont sortis dans des marches pacifiques à Constantine, El Tarf, Skikda et Guelma, Annaba, et Oum El Bouaghi, Batna et Jijel ont revendiqué "le respect de la volonté populaire et la préservation de lÆunité nationale". Dans le Sud du pays, des citoyens se sont rassemblés El Oued et Laghouat pour revendiquer le "changements et la préservation de lÆunité nationale".