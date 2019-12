Ces troupes locales de théâtre ainsi que d’autres venues des wilayas de Biskra, Blida, Boumerdès et Sétif, proposent une série de pièces théâtrales destinées aux enfants, telles que "l’Enfant conscient", " l’Oiseau vaniteux", et " le Trésor de mon pays", selon les organisateurs. Une ambiance festive a marquée l’ouverture de cet événement culturel en présence notamment d'un grand nombre d'enfants accompagnés de leurs parents. Au programme de ces "journées hivernales du théâtre pour enfant" qu'abrite la maison de la culture Moudfi Zakaria, figurent d'autres activités également , dont des spectacles de clown et magie. Initiées par la maison de la culture Moufdi Zakaria en coordination avec la direction locale de la culture, ces journées (21 décembre -2 Janvier ) sont une occasion d’offrir une opportunité pour la distraction au profit du petit public à travers un programme culturel et éducatif riche et varié, à l’occasion des vacances scolaires d’hiver, a-t-on souligné.

APS