L'Union européenne a dénoncé samedi les sanctions américaines contre les entreprises participant à la construction du gazoduc Nord Stream 2.

"Par principe, l'Union européenne s'oppose à l'imposition de sanctions contre des entreprises européennes se livrant à des activités légales", a affirmé un porte-parole de l'UE.

Le gazoduc, qui est presque achevé, passe sous la mer Baltique en contournant notamment l'Ukraine.

Il doit permettre de doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l'Europe occidentale via l'Allemagne, principale bénéficiaire du projet.

Pour Washington, cet ouvrage va accroître la dépendance des Européens au gaz russe et ainsi renforcer l'influence de Moscou.

L'Union européenne de son côté dénonce avec force l'ingérence des Etats-Unis dans sa politique énergétique. La Commission européenne est en train d'analyser les répercussions possibles des sanctions américaines, a indiqué le porte-parole. "L'objectif de la Commission a toujours été d'assurer que Nord Stream 2 opère de façon transparente, avec un niveau approprié de surveillance réglementaire", a-t-il souligné. Quelque 18% de la consommation annuelle de gaz naturel de l'UE provient de la Russie via l'Ukraine.

Les sanctions américaines n'arrêteront pas la construction du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Europe, avait déclaré mercredi dernier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Nous pensons que ce projet sera achevé", a déclaré M. Peskov aux journalistes lors d'un point de presse quotidien, ajoutant que les sanctions des Etats-Unis violaient le droit international et qu'elles constituaient un exemple de concurrence déloyale.

Mardi, le Congrès des Etats-Unis a adopté la Loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2020, qui comprend des sanctions contre les gazoducs russes Nord Stream 2 et TurkStream.

Les Etats-Unis étendent leur domination artificielle sur les marchés européens et imposent aux consommateurs européens leur gaz naturel liquéfié, qui est plus cher que le gaz acheminé par le gazoduc russe, a dit M. Peskov.

Ni la Russie ni certains pays européens n'apprécient ces sanctions, selon le porte-parole.

Le gazoduc Nord Stream 2 se compose de deux tuyaux de 1. 230 km de long posés au fond de la mer Baltique avec une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes par an. Il devrait être opérationnel au milieu de l'année 2020. Le TurkStream se compose de deux tuyaux de 930 km de long posés au fond de la mer Noire, et il devrait entrer en service à la fin de cette année. Il acheminera alors du gaz russe vers la Turquie et par cette voie, à la Bulgarie, la Serbie et l'Italie.