La nouvelle capsule spatiale de Boeing, Starliner, va revenir sur Terre dans 48 heures et n'accomplira pas son objectif de rallier la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé Boeing vendredi quelques heures après le lancement de la mission, un échec majeur pour le géant aérospatial et pour la Nasa. Starliner avait été lancée tôt vendredi de Cap Canaveral en Floride, mais une anomalie informatique s'est produite après sa séparation de la fusée dans le compteur de "temps écoulé", selon Jim Bridenstine, administrateur de la Nasa, lors d'une conférence de presse au centre spatial Kennedy. "A cause de cette anomalie, le véhicule avait une heure différente de l'heure réelle", a-t-il expliqué. Le pilote automatique de Starliner l'a conduite à tenter de se repositionner, et le vaisseau a dans la procédure consommé trop de carburant, selon lui. Les ingénieurs de Boeing ont placé l'engin sur une orbite nouvelle. "Cela nous permettra de revenir à White Sands dans 48 heures", a déclaré Jim Chilton, vice-président pour l'espace de Boeing. White Sands est dans un désert du Nouveau-Mexique, dans l'ouest des Etats-Unis. On ignore à ce stade comment cet échec affectera la suite du programme. Starliner était censée transporter des astronautes de la Nasa vers l'ISS dès l'année prochaine, avec un véhicule concurrent fabriqué par SpaceX, Crew Dragon, qui a lui réussi sa mission d'essai non habitée en mars dernier.