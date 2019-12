Sur sa page Facebook, le ministère a fait état d'"une attaque terroriste systématique et simultanée sur trois installations pétrolières", dont la raffinerie de Homs située dans la ville éponyme, une usine de production de gaz dans le sud de la province et une station de distribution dans la badiya (désert), dans l'est.

L'attaque, perpétrée à l'aube, a "causé des dégâts dans certaines unités de production", a ajouté le ministère, indiquant que des équipes de pompiers sont intervenues pour éteindre les incendies tandis que des travaux de réparation ont débuté dans les installations endommagées.

La télévision d'Etat syrienne a diffusé des images montrant des pompiers affairés à dompter les flammes dans une des installations.

En juillet dernier, 20 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée revendiqué par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) et perpétré non loin du champ pétrolier d'Al-Omar, sous le contrôle de forces kurdes.