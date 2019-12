Pas moins de 160 artisans sont attendus au 7e salon national de lÆartisanat et des métiers qui se tiendra à partir du 26 décembre en cours au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" dÆOran, a-t-on appris des organisateurs.

Le directeur de la chambre de wilaya de lÆartisanat et des métiers a indiqué que cette manifestation qui se poursuivra jusquÆau 2 janvier prochain verra la présence de 160 artisans de différentes wilayas du pays pour exposer leurs produits dÆart et faire connaitre leurs performances dans ce domaine.

Initié par la chambre d'artisanat et des métiers et organisé par la direction du tourisme et artisanat, le salon constitue une opportunité pour la population dÆOran et ses hôtes de découvrir les variétés dæartisanat dans différentes wilayas du pays et le niveau atteint par le secteur, a souligné Noureddine Mehtar Tani.

La nouveauté dans cette édition est la participation de la Mauritanie comme invité dÆhonneur, selon le même responsable qui a déclaré que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère du Tourisme et de lÆArtisanat et son homologue mauritanien.

Le programme du salon qui coïncide avec les vacances scolaires dÆhiver, comporte des ateliers de métiers au profit des enfants pour leur inculquer les méthodes de dessin sur verre, sur céramique, sur bois et sur tissu et leur ancrer lÆamour de lÆartisanat.

Pour rappel, la chambre dÆartisanat et des métiers dÆOran était présente à coté d'autres chambres de wilayas du pays au salon international dÆartisanat organisé dernièrement au Mali.