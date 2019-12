Le record était jusque-là détenu par Lunokhod 1, le rover robotique soviétique qui a été le premier au monde à être envoyé en 1970 sur la Lune, où il a travaillé pendant environ dix mois.

La sonde chinoise Chang'e-4, composée d'un atterrisseur et de Yutu-2, lancée en décembre 2018, a réalisé le premier atterrissage en douceur dans le cratère Von Karman du bassin Pôle Sud-Aitken sur la face cachée de la Lune, le 3 janvier 2019. L'atterrisseur et le rover ont repris le travail le 13e jour lunaire après avoir été mis en veille pendant la nuit extrêmement froide, selon le Centre de l'exploration lunaire et du programme spatial de l'Administration nationale de l'espace de Chine. L'atterrisseur s'est réveillé samedi à 5h14 (heure de Pékin), et le rover s'est réveillé vendredi à 18h43. Ils sont tous en état de fonctionnement normal. Le rover a parcouru plus de 345 mètres sur la face cachée de la Lune pour mener une exploration scientifique du territoire vierge. Une journée lunaire équivaut à 14 jours sur la Terre, et une nuit lunaire a la même durée. En raison du manque d'énergie solaire, la sonde Chang'e-4 est passée en mode veille durant la nuit lunaire. Les tâches scientifiques de la mission Chang'e-4 comprennent la réalisation d'observation radioastronomique à basse fréquence, l'étude du terrain et du relief, la détection de la composition minérale et de la structure de la surface lunaire peu profonde et la mesure du rayonnement neutronique et des atomes neutres. La mission de Chang'e-4 incarne l'espoir de la Chine de combiner la sagesse dans l'exploration spatiale avec des équipements des Pays-Bas, d'Allemagne, de Suède et d'Arabie Saoudite.