Ces activités permettent, en plus de la création dÆemplois, la pérennisation de certains anciens métiers et traditions liés à la phoeniciculture, un moyen de contribution à la sauvegarde du savoir-faire ancestral et du patrimoine social et culturel des habitants de 62 palmeraies de grandes, moyennes et petites tailles recensées à travers les 21 communes de la wilaya, à lÆinstar de Béni-Abbes et Boukais, a-t-on précisé.

La réhabilitation, ces cinq dernières années, par les services de la direction locale des services agricoles de 67.885 mètres linéaires de réseaux dÆirrigation traditionnelle (seguias), de 85 bassins dÆirrigation de 50 m3 chacun, le curage de 36 puits traditionnels et la réhabilitation de 2.620 foggaras, un système dÆirrigation ancestral très répandu dans le Sud-ouest du pays, ainsi que la protection des oasis (brise-vents) et la réhabilitation de 14.783 mètres linéaires de parcours agricoles au niveau de ces 62 oasis, a permis une avancée appréciable en matière de sauvegarde de ce genre dÆespaces agricoles et naturels de la région.

Il a été, de même, procédé à la réalisation dÆun réseau électrique de 10 km au profit de huit (8) oasis et de 41 km de pistes agricoles au niveau de neuf communes relevant des régions de Bechar et de Béni-Abbés, une opération qui contribue à la valorisation de ces endroits naturels et touristiques, selon les services agricoles.

"La sauvegarde de la palmeraie de Béni-Abbes, en plus de son apport à lÆaugmentation de la production de dattes dans la région, seront un atout très important au développement du tourisme dans cette wilaya à vocation réellement touristique de par ses différents autres sites et endroits naturels très prisés par les touristes, notamment ses dunes du grand Erg occidentalÆÆ, ont estimé des professionnels locaux des secteurs de lÆAgriculture et du Tourisme.