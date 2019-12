Des divergences ont caractérisé la tendance générale des cours mondiaux des matières premières la semaine dernière. En voici les tendances:

PETROE: Les prix du pétrole ont reculé vendredi sous l'effet de prises de bénéfices après six séances d'affilée de hausse, l'or noir ayant profité de l'optimisme des marchés sur les relations commerciales sino-américaines.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février s'est établi à 66,14 dollars vendredi à Londres, en baisse de 0,6% ou 40 cents par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour février, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a lâché 1,21% ou 26 cents à 60,44 dollars.

Jeudi dernier, le Brent et le WTI avaient respectivement terminé à 66,54 dollars et 61,22 dollars.

Les cours n'avaient plus clôturé à de tels niveaux depuis les attaques contre les infrastructures pétrolières saoudiennes, mi-septembre.

Sur l'ensemble de la semaine, les prix du Brent ont progressé de 1,41% et ceux du WTI de 0,62%.

"Le pétrole recule (vendredi) à cause de prises de bénéfices", a estimé David Madden, analyste.

"Comme il n'y a pas eu d'annonces majeures illustrant une faiblesse de la demande ou une offre excessive, il semble que la tendance haussière soit juste terminée", a-t-il ajouté.

Craig Erlam, analyste, avait déjà pointé vendredi matin "des prises de bénéfices" alors "assez minimes".

Sur le front de la guerre commerciale, le président américain Donald Trump a affirmé vendredi avoir eu une "très bonne discussion" téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping après l'annonce il y a une semaine d'une trêve dans la guerre commerciale qui oppose Washington et Pékin.

Cet échange a porté sur "notre gigantesque accord commercial", a tweeté le locataire de la Maison Blanche.

CEREALES: Les cours du maïs et du soja cotés à Chicago ont terminé la semaine en hausse vendredi, portés par un sentiment globalement positif sur le front commercial sino-américain.

Le blé s'est en revanche replié.

Les prix du maïs et du soja ont fluctué depuis l'annonce, la semaine dernière, d'un accord commercial préliminaire entre les Etats-Unis et la Chine, qui doit encore être signé par les deux parties.

Plusieurs analystes ont mis en doute les affirmations du président américain et de ses conseillers économiques, qui ont assuré que les achats supplémentaires de produits agricoles par Pékin devraient atteindre 50 milliards de dollars au cours des deux prochaines années.

Mais vendredi, le cabinet agricole chinois JCI "a développé un argumentaire convaincant montrant que la Chine pourrait importer 40 milliards de produits agricoles américains", selon Mike Zuzolo, analyste.

Le blé, qui ne fait pas partie des principales importations agricoles de la Chine et est donc moins dépendant des relations commerciales entre les deux premières puissances mondiales, a lui baissé, pâtissant notamment du dollar fort.

La devise américaine s'est renforcée face à un panier d'autres devises après la publication de données jugées rassurantes pour l'économie américaine, dont une croissance trimestrielle à un rythme plutôt soutenu (+2,1%) et une amélioration de la confiance des consommateurs.

Un billet vert plus fort rend les achats de produits agricoles libellés dans la devise américaine moins attractifs pour les investisseurs munis d'autres monnaies.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,8775 dollars, contre 3,8650 dollars jeudi (+0,32%).

Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,4225 dollars, contre 5,4525 dollars à la précédente clôture (-0,55%).

Le boisseau de soja pour livraison en janvier, le plus échangé, s'est établi à 9,2825 dollars, contre 9,2450 dollars la veille (+0,41%).