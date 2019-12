Le paquet de mesures d'urgence économique annoncé par le nouveau gouvernement argentin de centre gauche a été voté vendredi par les députés, avant un examen dans la foulée par le Sénat.

Une semaine après l'entrée dans ses fonctions du président Alberto Fernandez, le ministre de l'Economie, Martin Guzman, avait annoncé mardi une série de mesures pour tenter d'endiguer la crise, dont une taxe de 30% sur l'achat de devises étrangères, sur les paiements et retraits à l'étranger avec une carte bancaire ou sur les abonnements en dollars à des services comme Netflix et Spotify. Le projet de loi prévoit aussi le gel des tarifs des services publics pendant six mois. Le texte a été voté en fin de matinée - 134 voix pour et 110 contre.

Le vote des sénateurs, qui doivent se prononcer dans l'après-midi, ne devrait être qu'une formalité, ceux-ci étant en majorité des péronistes du camp présidentiel ou leurs alliés.

La monnaie argentine était stable vendredi, à 63,08 pesos pour un dollar, tandis que la Bourse progressait légèrement (+0,82%) à la mi-journée. Ces mesures entreront en vigueur dès qu'elles auront été adoptées par les deux chambres du Parlement.