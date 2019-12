La sélection des dames s’est imposée face à son homologue de Tunisie sur le score de 3-0, dans le cadre du tournoi qui a débuté vendredi soir et se poursuivra jusqu’à dimanche à la salle omnisports "Akid Lotfi".

Pour sa part, la sélection des hommes s’est contentée de la deuxième place après avoir remporté son premier match contre la Libye (3-0), et perdu le second face à la Tunisie (3-2).

Cette dernière s’est adjugée l’or en remportant ses deux matchs dans cette épreuve par équipes, déroulée sous forme d’un mini-championnat.

Le parcours des Algériens a été salué par L'entraîneur national, Hocine Rebaï, dont il s’agit de sa première sortie officielle aux commandes techniques des seniors, regrettant au passage que son équipe des hommes ait raté de peu la médaille en vermeil.

"Notre dernier match contre la Tunisie s’est joué sur un simple détail.

C’est en double qu’on a manqué le pas à notre grand malheur, mais ça reste tout de même un bon résultat contre une bonne équipe tunisienne", a déclaré le coach national à l’APS. La compétition se poursuit samedi et dimanche par le déroulement des épreuves en individuels, qualificatives pour le "Top 16" africain qui aura lieu en février prochain à Tunis et qui sera suivi par le tournoi final qualificatif aux jeux olympiques de 2020 (Tokyo-2020), rappelle-t-on.

C’est la première fois qu’Oran abrite un championnat régional de Tennis de table, comme l’a souligné le président de la Fédération algérienne de la discipline Cherif Derkaoui, précisant que la décision de confier à la capitale de l’Ouest l’organisation de cet événement "s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la ville pour l’organisation de la 19e édition des jeux méditerranéens en 2021".