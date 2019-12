Le club italien de la Fiorentina a limogé l'entraîneur Vincenzo Montella, suite aux mauvais résultats de l'équipe, dont la défaite 4-1 subie vendredi à domicile face à l'AS Rome en Serie A.

"La décision du club intervient après une longue et attentive analyse des prestations et des résultats obtenus par l'équipe", écrit le club dans un communiqué.

"L'objectif de prendre un virage positif immédiat et la nécessité d'aller sur le terrain lors des prochains matches avec la sérénité et l'envie indispensables ont poussé la direction à prendre cette décision de décharger l'actuel entraîneur de ses fonctions", poursuit le club.

La Fiorentina annonce que son nouvel entraîneur sera connu "dans les prochains jours".

Avant la défaite face à l'AS Rome, la Fiorentina n'avait pris que deux points lors des sept dernières journées et a glissé à la 14e place, en attendant les derniers matches de la 17e journée.

Portée en début de saison par le talent de Franck Ribéry, l'équipe est à la peine depuis la grave blessure à la cheville du Français qui ne reviendra pas à la compétition avant le mois de février.

La décision de la Fiorentina marque par ailleurs un nouveau coup d'arrêt dans la carrière de Montella.

L'ancien attaquant international italien restait auparavant sur des expériences mitigées à la Sampdoria Gênes, à l'AC Milan et à Séville.

Ses dernières saisons pleinement convaincantes sont 2012-2013 et 2013-2014, lors d'un premier passage à la Fiorentina.