Les travaux de la 22e session du Conseil des ministres arabes du tourisme et de la 26e session de son bureau exécutif seront entamés dimanche à Al-Ahsa en Arabie Saoudite afin de débattre de plusieurs thématiques liées aux défis de sécurité touristique et d'investissement.

L'ordre du jour de cette réunion de trois (03) jours portera sur plusieurs thèmes dont l'examen des rapports et des décisions de la 2e réunion commune des ministres du tourisme et de la culture des pays arabes tenue en Tunisie octobre passé, le débat de la mouture de la stratégie arabe du tourisme et l'examen d'un plan d'action permettant d'activer le volet informations et statistiques du tourisme en faveur de la stratégie arabe en la matière.

Outre l'examen de la possibilité de soutenir la Palestine en matière du tourisme et la consultation des résultats et des recommandations issus du Forum du tourisme organisé en Egypte par l'Organisation arabe du tourisme sous l'égide de la Ligue arabe, les participants à cette réunion auront également à examiner une feuille de route proposée par les ministres arabes de l'Intérieur concernant la sécurité touristique.

Ils se pencheront également sur l'examen des recommandations découlées du 2e colloque arabe sur la sécurité touristique tenu récemment à Al-Ahsa qui a été choisie, par la même occasion, capitale du tourisme arabe.

Selon les organisateurs, cette 22e session vise à "valoriser et à développer les investissements touristiques arabes à travers la levée des difficultés auxquelles fait face la région arabe en la matière".

Pour rappel, les pays arabes avaient réalisé, en 2018, des "résultats positifs" en matière de tourisme avec 92 millions de touristes ayant visité la région, un chiffre appelé à atteindre les 225 millions de touristes d'ici 2030.

Il sera procédé, à l'issue de la 22e session du Conseil des ministres arabes du tourisme, à l'élection des membres du Bureau exécutif du conseil outre l'arrêt de la date et du lieu de la 23e session de ce Conseil et de la 27e session de son bureau exécutif.